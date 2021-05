La Grande Chambre saisie de deux affaires interétatiques introduites par l’Arménie et l’Azerbaïdjan

La chambre de la Cour européenne des droits de l’homme à laquelle les affaires interétatiques Arménie c. Azerbaïdjan (no 42521/20) et Azerbaïdjan c. Arménie (no 47319/20) avaient été attribuées s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre de la Cour1.

Principaux faits et griefs

Les requêtes concernent principalement les récentes hostilités entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et portent sur des allégations de violations généralisées de la Convention par les États défendeurs concernés pendant ces hostilités, notamment des attaques aveugles contre des civils ainsi que des biens et des infrastructures civils et publics ; des exécutions, des mauvais traitements et des mutilations de combattants et de civils ; la capture et le maintien en détention de prisonniers de guerre ; et le déplacement forcé de la population civile dans des zones touchées par les actionsmilitaires.

L’Azerbaïdjan fait en outre valoir que l’Arménie est responsable d’un certain nombre de violationsde la Convention depuis 1992, en ce compris le déplacement continu de centaines de milliers d’Azerbaïdjanais de leurs foyers et de leurs biens ; des mauvais traitements et la disparition de ressortissants azerbaïdjanais sans enquêtes adéquates ; ainsi que de la destruction de bien culturel et religieux.

Procédure

Dans le contexte de ces affaires, la Cour a reçu des demandes de mesures provisoires. Estimant que la situation faisait naître un risque de violations graves de la Convention, elle a appliqué l’article 39 de son règlement (mesures provisoires), demandant à l’Azerbaïdjan et à l’Arménie de s’abstenir de prendre toute mesure, en particulier des actions militaires, qui pourrait entraîner des violations des droits des populations civiles garantis par la Convention, notamment en mettant en danger leur vie et leur santé, et aussi de se conformer aux engagements découlant pour eux de la Convention, notamment à l’article 2 (droit à la vie) et à l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants).

Les détails de la mesure provisoire susmentionnée ainsi que des autres demandes de mesures provisoires reçues et examinées par la Cour au sujet des récentes hostilités peuvent être consultés dans les communiqués de presse énumérés ci-dessous.

Le 9 mars 2021, la chambre à laquelle les deux affaires interétatiques ont été attribuées a décidé, à l’unanimité, d’informer les parties de son intention de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre.

Aucune des parties n’a élevé d’objection envers un dessaisissement.

Le 11 mai 2021, la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.