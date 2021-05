Erdogan attaque, à nouveau, la France

Acculé économiquement et en mauvaise-passe politiquement, Recep Tayyip Erdogan s’en prend à l’Europe et spécifiquement à la France. Il a déclaré dans un communiqué publié le 12 mai, que « le virus de l’islamophobie, aussi dangereux que le coronavirus, se propage rapidement, notamment dans les pays européens (...) L’Europe, où vivent aujourd’hui 35 millions de musulmans, dont 6 millions de Turcs, se transforme de plus en plus en une prison à ciel ouvert pour nos frères et sœurs ( ...) La situation actuelle, qui est devenue si sinistre, constitue une menace sérieuse pour la sécurité des musulmans vivant en Europe. » C’est « l’islam européen, l’islam français, l’islam autrichien » qui menacerait les musulmans. Et pire encore, la grande fautive, serait.... la liberté d’expression en Europe !

Il propose que les Turcs prennent des mesures pour résoudre ces problèmes sans cependant préciser lesquels.