Tensions à la frontière avec l’Azerbaidjan

L’Arménie a accusé l’Azerbaïdjan de recourir à des « provocations » frontalières après que des troupes azerbaïdjanaises aient pénétré dans sa province de Syunik, dans le sud-est du pays, tôt ce mercredi.

L’incident s’est produit dans une zone montagneuse à environ 10 kilomètres au nord de la ville de Goris. Selon le Premier ministre Nikol Pashinian et des représentants du gouvernement local, les troupes azerbaïdjanaises ont traversé une section voisine de la frontière arméno-azerbaïdjanaise et ont avancé de plus de trois kilomètres en direction du village de Verishen.

Pashinian a tenu une réunion d’urgence de son Conseil de sécurité, tard dans la soirée, pour discuter de ce qu’il a décrit comme une crise de sécurité.

« Ces actions [azerbaïdjanaises] sont intolérables pour l’Arménie, car il s’agit d’une attaque contre le territoire souverain de l’Arménie », a déclaré Pashinian aux membres du conseil dans son discours d’ouverture.

« Ils tentent de justifier leurs actions avec certaines cartes dont nos premières observations ont montré qu’elles étaient fausses et fabriquées », a-t-il ajouté.

« L’Arménie ne peut s’accommoder de la situation actuelle... Notre objectif premier est de résoudre ce problème par des négociations et par des moyens diplomatiques. Mais c’est l’une des options », a ajouté M. Pashinian.

Le maire de Verishen, Ararat Ordian, a déclaré au service arménien de RFE/RL que les troupes azerbaïdjanaises avaient avancé jusqu’à six kilomètres du village. Il a déclaré que l’armée arménienne a répondu en envoyant des renforts dans la région.

Le ministère arménien de la Défense a déclaré plus vaguement que tôt dans la matinée, les forces azerbaïdjanaises « ont essayé de faire des travaux dans l’une des sections frontalières de Syunik au prétexte de »clarifier la frontière« ».

« Après les mesures prises par les unités de l’armée arménienne, les forces azerbaïdjanaises ont arrêté ces travaux », a-t-il ajouté dans un communiqué publié en début d’après-midi. « En ce moment, des négociations ont lieu pour résoudre la situation ».

Le ministère a démenti les rumeurs de combats déclenchés par les mouvements de troupes azerbaïdjanaises. M. Pashinian a également souligné qu’aucun coup de feu n’avait été tiré dans la section frontalière.

Certains responsables de Syunik ont déclaré par la suite que les troupes russes stationnées en Arménie participaient également à ces négociations tout en renforçant leurs forces dans la région pour inciter la partie azerbaïdjanaise à se retirer. L’armée russe n’a pas confirmé cette information.

Le ministère de la défense à Moscou a indiqué plus tard dans la journée que le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, s’était entretenu par téléphone avec son homologue arménien, Vagharshak Harutiunian. Un bref communiqué du ministère indique qu’ils ont discuté de la situation dans la zone de conflit du Haut-Karabakh et « d’autres sujets d’intérêt mutuel ».

Pendant ce temps, le ministre arménien des affaires étrangères Ara Ayvazian a eu un entretien téléphonique avec le ministre russe Sergei Lavrov. Selon son bureau de presse, M. Ayvazian a informé M. Lavrov du « dernier incident sur la frontière de l’Arménie » et a souligné « l’inadmissibilité de telles provocations de la part de la partie azerbaïdjanaise. »

M. Lavrov a rencontré les dirigeants de l’Azerbaïdjan à Bakou en début de semaine. Il s’est rendu à Erevan la semaine dernière.

Un membre du conseil municipal de Goris, Narek Ordian, a déclaré en fin d’après-midi que l’impasse frontalière n’était pas encore résolue. « Les négociations se poursuivent », a-t-il déclaré au service arménien de RFE/RL. « Ils [les forces azerbaïdjanaises] sont toujours là ».

Syunik borde des districts au sud-ouest du Nagorno-Karabakh qui ont été repris par l’Azerbaïdjan pendant et après la guerre de l’année dernière. La Russie y a déployé des soldats et des gardes-frontières pour aider l’armée arménienne à défendre la région contre d’éventuelles attaques azerbaïdjanaises.

Le Premier ministre Nikol Pashinian a déclaré le mois dernier que Moscou et Erevan menaient des « discussions très productives » sur un éventuel déploiement de troupes russes supplémentaires à Syunik.

