Entretien entre Nikol Pachinian et le Premier ministre géorgien Irakli Gharibachvili lors de sa visite officielle en Arménie

Mercredi 12 mai le Premier ministre arménien par intérim Nikol Pachinian a recu au siège du gouvernement à Erévan le Premier ministre géorgien Irakli Gharibachvili en visite officielle en Arménie.

A l’issue de l’entretien les deux responsables ont accordé une conférence de presse commune. Selon eux la coopération arméno-géorgienne est le gage de la stabilité dans la région. Nikol Pachinian a en outre cité la nécessité du développement des voies de communications entre l’Arménie et la Géorgie ainsi que dans la région. Irakli Gharabiachvili avait cité les relations historiques et d’amitié liant Géorgiens et (...)