« Les résultats de la dernière agression armée de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh sont illégaux »

Armenpress présente la déclaration de l’Artsakh MFA :

« Il y a 27 ans, le 12 mai 1992, un accord trilatéral sans terme sur un cessez-le-feu complet et la cessation des hostilités signé entre la République du Haut-Karabakh (République d’Artsakh), l’Azerbaïdjan et l’Arménie est entré en vigueur. La signature du document est devenue possible grâce aux efforts de médiation de la Fédération de Russie.

Cet accord a été précédé d’une déclaration du Conseil des chefs d’État de la CEI datée du 15 avril 1994, appelant à un cessez-le-feu immédiat, ainsi que du protocole de Bichkek des 4 et 5 mai 1994, signé par les chefs des parlements arméniens , Azerbaïdjan, Haut-Karabakh (Artsakh), Kirghizistan, le président du Conseil de la Fédération de Russie, ainsi que le représentant plénipotentiaire du président russe sur le Haut-Karabakh et le chef du secrétariat du Conseil de l’Assemblée interparlementaire de la CEI.

Par la suite, les engagements d’observer le cessez-le-feu ont été réaffirmés à plusieurs reprises par les parties, en particulier les 26-27 juillet, 29 août et 12 novembre 1994, et ont finalement été consolidés par l’accord sur le renforcement du régime de cessez-le-feu conclu sous les auspices de l’OSCE. le 6 février 1995. En avril 2016, après une forte augmentation de l’escalade causée par une autre attaque armée de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh, connue sous le nom de guerre des quatre jours, un accord sur la cessation des hostilités et le strict respect du cessez-le-feu a de nouveau été conclu avec la médiation de la Russie.

L’accord à durée indéterminée, qui a mis fin à la première agression armée de l’Azerbaïdjan contre la République d’Artsakh et son peuple, a été considéré par la communauté internationale comme un document liant les parties signataires, ainsi qu’un instrument important pour empêcher la reprise de la effusion de sang dans le Haut-Karabakh et créer les conditions d’un règlement pacifique du conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabakh. Le Secrétaire général des Nations Unies, le Président en exercice de l’OSCE, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, ainsi que les pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE ont déclaré à plusieurs reprises la nécessité d’observer strictement cet accord, y compris par des déclarations conjointes au niveau des chefs d’État.

Le 27 septembre 2020, en violation flagrante de l’accord trilatéral de cessez-le-feu du 12 mai 1994 et des accords ultérieurs, l’Azerbaïdjan a déclenché une nouvelle agression militaire à grande échelle contre l’Artsakh avec l’implication directe de la Turquie et de terroristes internationaux.

Par ses actions, l’Azerbaïdjan a violé les dispositions de la Charte des Nations Unies, ainsi que l’OSCE, le Conseil de l’Europe et les engagements internationaux dans leur ensemble. En particulier, Bakou a violé des principes fondamentaux tels que le non-recours ou la menace de la force, le règlement pacifique des différends, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’égalité des droits, y compris le droit des peuples de décider de leur propre destin et le respect fidèle des obligations. en vertu du droit international.

L’ensemble des actes illicites de l’Azerbaïdjan, y compris le non-respect du principe pacta sunt servanda (les accords doivent être respectés), le déclenchement d’une guerre d’agression, la coopération avec des terroristes internationaux et leur utilisation pour réprimer par la force le droit inaliénable du peuple de l’Artsakh à l’autodétermination, ciblage délibéré de civils et de biens de caractère civil par l’utilisation d’armes interdites sans discrimination, torture et meurtre de prisonniers de guerre arméniens, détention illégale de prisonniers de guerre et de civils captifs, destruction du patrimoine culturel et occupation illégale , constituent des crimes, qui engagent la responsabilité juridique internationale. Le cessez-le-feu obtenu grâce à la médiation de la Fédération de Russie le 10 novembre 2020 ne supprime pas la responsabilité de l’Azerbaïdjan pour la violation de ses obligations antérieures, les crimes de guerre commis, les atrocités de masse et les violations systématiques en cours des normes et principes du droit international.

Les résultats de la dernière agression armée de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh sont illégaux, car ils sont la conséquence d’un usage illégitime de la force, ainsi que de violations flagrantes des droits de l’homme commises par la partie azerbaïdjanaise. Les tentatives de Bakou pour consolider l’imposition de cette manière et, par conséquent, la situation actuelle illégale ne peuvent être acceptées, n’ont aucune perspective et doivent être condamnées et rejetées par les organisations internationales compétentes, par tous les membres responsables de la communauté internationale, car des actes illégaux ne créez pas de loi.

Le rétablissement d’une paix durable, à notre avis, implique de remédier aux conséquences de la récente agression armée, qui comprend la libération des territoires occupés de la République d’Artsakh, la libération et le rapatriement des prisonniers de guerre et des otages arméniens, ainsi que la conduite de négociations en bonne et due forme, la foi sous les auspices de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE pour parvenir à un règlement global du conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabakh ».