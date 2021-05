Un officier de haut rang arménien accusé de haute trahison

Le service de sécurité nationale (NSS) de l’Arménie a déclaré aujourd’hui qu’il avait terminé l’enquête sur une affaire pénale impliquant un officier de haut rang, accusé de haute trahison.

L’officier, qui a occupé plusieurs postes de haut rang dans les forces armées arméniennes, est accusé de haute trahison au détriment de la sécurité et de l’intégrité territoriale de la République d’Arménie et de la création d’un groupe organisé qui a acquis et stocké illégalement des armes et des munitions. .

Le suspect a été recruté par les services spéciaux azerbaïdjanais dans la Géorgie voisine il y a plusieurs années et utilisé pour transmettre des informations sur les forces armées, les armes, le système de sécurité de l’Arménie et de l’Artsakh (Haut-Karabakh), qui constituent un secret d’État, à l’Azerbaïdjan.

Selon le NSS, en utilisant ses relations avec l’armée, le suspect a recueilli et conservé chez lui des informations sur les unités militaires d’Arménie et d’Artsakh, leur déploiement, l’échelle et les types d’équipements militaires et d’armes (y compris les armes lourdes), qu’il a transférées à la services spéciaux de l’ennemi lors de réunions à l’ambassade d’Azerbaïdjan en Géorgie.

L’enquête a également révélé que cet officier se livrait à des activités commerciales illégales dans le cadre d’un groupe organisé, acquérant et important des produits militaires en Arménie - plus de 200 casques de char avec écouteurs, qui ont été vendus à un citoyen étranger pour près de 7,47 millions de drams (environ 14,3 milliers de dollars).

En outre, il était illégalement engagé dans l’acquisition, le transport et le stockage illégal de fusils de précision, de mitrailleuses, de pistolets, de lance-grenades, de cartouches et d’autres armes.

Selon le NSS, l’officier de haut rang a été inculpé et arrêté. L’affaire pénale a été renvoyée au bureau du procureur avec un acte d’accusation pour approbation et renvoi au tribunal.

Un suspect ou accusé d’un crime présumé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément à une décision de justice qui est entrée en vigueur conformément à la procédure établie par le Code de procédure pénale arménien.