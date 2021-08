Lors des fouilles archéologiques à Artachat l’antique capitale de l’Arménie des bains romains, des palais et un aqueduc inachevé furent découverts

Près d’Artachat et de la colline de Khor Virap haut-lieu de la chrétienté arménienne, des fouilles archéologiques sur une petite colline ont mis en évidence l’antique ville d’Artachat et surtout la découverte d’un bain romain, des palais et d’un aqueduc romain inachevé datant du 2e siècle.

Mkrditch Zardaryan le responsable de l’équipe archéologique qui mène ces travaux sur le site d’Artachat, l’antique capitale de l’Arménie, a détaillé ces découvertes le 12 mai lors d’une conférence de presse à Erévan. En résumant les travaux archéologiques entreprises sur le site de l’ancienne Artachat, près de la rivière Araxe, (...)