Des fonctionnaires poursuivis pour avoir agressé un collègue

L’adjoint au chef du district administratif central d’Erevan a été arrêté et accusé d’avoir battu l’un de ses subordonnés.

Le Comité d’enquête arménien a confirmé mercredi les informations des médias selon lesquelles le fonctionnaire, Armen Azizian, et une douzaine d’autres employés de l’administration locale ont agressé Manvel Margarian, chef de la division du développement urbain du district de Kentron, dans son bureau le 11 mai.

Selon un communiqué publié par les forces de l’ordre, les violences ont éclaté à la suite de « différends sur des questions liées au travail ». Le communiqué indique qu’Azizian et (...)