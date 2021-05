La paix et l’économie d’abord

Le Premier ministre, Nikol Pashinian, et son homologue géorgien, Irakli Gharibashvili, se sont retrouvés le 12 mai, à Erevan, pour des entretiens axés sur la sécurité régionale et les liens commerciaux entre la Géorgie et l’Arménie.

Il s’agissait du premier sommet géorgien-arménien organisé après la guerre du Haut-Karabakh de l’année dernière.

Gharibashvili, qui s’est rendu à Bakou la semaine dernière, a déclaré que la guerre ainsi que la pandémie de coronavirus ont laissé la région face à des « difficultés importantes. »

« Je pense qu’il n’y a pas d’alternative aux négociations de paix et au dialogue », a-t-il déclaré après ses entretiens avec Pashinian. « La Géorgie a toujours défendu la coopération et la coexistence pacifique dans le Caucase du Sud et s’en tiendra à cette voie. »

M. Pashinian a réaffirmé, pour sa part, le soutien de l’Arménie à un règlement du conflit du Karabakh fondé sur les propositions de paix formulées par les coprésidents américain, russe et français du groupe de Minsk.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint, M. Pashinian a déclaré qu’ils étaient convenus de « mettre davantage l’accent sur le développement des liens commerciaux et économiques » entre leurs pays respectifs.

« Nous avons notamment souligné l’importance d’utiliser plus efficacement les voies de transport régionales et de développer le potentiel de transport de la région », a-t-il déclaré.

M. Gharibashvili a également souligné la nécessité de booster le commerce bilatéral et d’ « envisager de nouveaux projets ».

Une déclaration du gouvernement arménien sur les entretiens a indiqué que les gouvernements arménien et géorgien soutiennent « le développement des liaisons de transport, y compris les infrastructures ferroviaires ».

« Les parties ont exprimé leur intérêt pour le lancement de nouveaux projets communs et ont convenu de travailler intensivement dans cette direction », peut-on lire dans la déclaration.

Elle ajoute que les deux parties sont particulièrement intéressées par la création d’un nouveau « corridor de transport » qui relierait non seulement l’Arménie et la Géorgie, mais aussi l’Iran, la Bulgarie et la Grèce.

