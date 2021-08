A Jérusalem la communauté arménienne a été jusqu’à présent épargnée par les violences qui se produisent dans la Ville Sainte

La communauté arménienne et les édifices religieux arméniens ont été jusqu’à présent épargnés par la situation crée ces derniers jours en Israël et notamment à Jérusalem. Selon le père Goryun Baghdasaryan responsable du Patriarcat arménien de Jérusalem, les Arméniens aucune perte n’est à signaler au sein de la communauté arménienne.

Il écrit sur sa page facebook « La communauté arménienne n’a subi aucun préjudice à cause de la tension à Jérusalem et Terre Sainte ces derniers jours. Il n’y a pas de victimes ou de personnes déplacées dans la communauté. Il n’y a pas d’atmosphère de panique ou de peur dans le district (...)