Les Azéris auraient cette nuit avancé leurs positions en direction de Sév Lidj dans la région de Syunik, les Arméniens sont intervenus et des négociations sont en cours pour qu’ils reculent

Le ministère arménien de la Défense qui a par un communiqué aujourd’hui 12 mai rejeté les rumeurs de combats entre soldats Azéris et Arménien à Ichkhanasar, on connait un peu davantage sur les faits. Profitant de la nuit, des soldats Azéris frontaliers de l’Arménie ont avancé leur position de plusieurs centaines de mètres en direction de Sév Lidj (lac Noir) dans la région du Syunik. Les Arméniens ont détecté cette avancée azérie et leur ont demandé de reculer. Des pourparlers étaient en cours dans la matinée. Information relayée par Menoua Hovsepyan le maire-adjoint de Goris. Les eaux de la réserve artificielle de Sév Lidj sont utilisées pour l’irrigation de la région de la ville de Goris.

Krikor Amirzayan