Nominations ouvertes

Les nominations pour le Prix Aurora 2022 sont ouvertes

Il est temps de présenter des héros inspirants du monde entier

12 mai 2021 - Erevan, Arménie - L’Initiative Humanitaire Aurora a annoncé l’ouverture de la période de nomination pour le Prix Aurora for Awakening Humanity 2022 et a appelé à proposer des humanitaires inspirants du monde entier. L’annonce a été faite lors d’un événement spécial au Matenadaran, où les noms des Humanitaires Aurora 2021 ont également été révélés conformément à la tradition.

Le Prix Aurora for Awakening Humanity est un Prix humanitaire mondial, dont la mission est de reconnaître et de soutenir ceux qui risquent leur propre vie, leur santé ou leur liberté pour sauver la vie, la santé ou la liberté de ceux qui souffrent des conséquences de conflits violents, d’atrocités criminelles ou autres violations majeures des droits de l’homme. Au nom des survivants du génocide arménien et en remerciement envers leurs sauveurs, un lauréat du Prix Aurora reçoit une subvention d’un million de dollars et une occasion unique de poursuivre le cycle des dons en soutenant les organisations qui aident les personnes dans le besoin.

« Le fait d’être nommés lauréats du Prix Aurora 2020 nous a énormément aidés - cela a ajouté de la valeur à nos efforts et nous a ouvert tant de portes pour accroître encore notre impact. Dans notre ligne de travail, le soutien signifie tellement. C’est pourquoi nous encourageons chacun, où qu’il habite, à proposer la candidature des personnes qui les inspirent pour ce Prix. On ne sait jamais, c’est peut-être juste l’aide dont votre héros ou héroïne a besoin en ce moment », a déclaré Ilwad Elman qui dirige le Centre Elman pour la paix et les droits de l’homme en Somalie avec sa mère Fartuun Adan. Fartuun Adan et Ilwad Elman sont devenus Lauréates du Prix Aurora en 2020, après avoir été choisies parmi 585 autres candidats uniques nominés pour le Prix.

Jusqu’au 31 octobre 2021, toute personne peut proposer une candidature pour des candidats qui, selon elle, ont surmonté de grands défis personnels pour aider les autres. Chaque candidature est examinée par un panel de professionnels et d’experts dans le domaine humanitaire. Les Humanitaires Aurora et le lauréat du Prix sont ensuite choisis parmi les nominés par le comité de sélection du Prix Aurora composé de Prix Nobel, d’anciens hauts fonctionnaires et de militants des droits humains dans le monde. Une description plus détaillée des critères du Prix Aurora et du processus de sélection est disponible ici.

Les Humanitaires Aurora 2022 (finalistes) seront annoncés le 24 avril 2022.

À propos de l’initiative humanitaire Aurora

L’initiative Humanitaire Aurora est une fondation qui cherche à relever les défis humanitaires sur le terrain dans le monde entier en se concentrant sur l’aide aux plus démunis. Sa mission est ancrée dans l’histoire arménienne puisque l’Initiative a été fondée au nom des survivants du génocide arménien et en reconnaissance envers leurs sauveurs et s’efforce de transformer cette expérience en un mouvement mondial.

Toutes les activités d’Aurora sont basées sur le concept universel de la Gratitude en Action. Il implique que d’innombrables personnes à travers le monde qui ont reçu de l’aide en temps de crise peuvent mieux exprimer leur gratitude en offrant une aide similaire à quelqu’un d’autre. En impliquant les partisans d’Aurora dans le monde entier, cela deviendra une entreprise mondiale qui fera boule de neige pour élargir le cercle des sauveurs et, plus important encore, le nombre de personnes sauvées.

Répondant à des défis humanitaires urgents, l’initiative offre une seconde chance à ceux qui en ont le plus besoin. Fidèle à sa vision - « Nous croyons que même dans les moments les plus sombres, un avenir meilleur est entre les mains de ceux qui s’engagent à donner aux autres aide et espoir » -, Aurora accueille tous ceux qui adhèrent à cette philosophie.

Cet engagement de huit ans (2015 à 2023, en souvenir des huit années du génocide arménien 1915-1923) vise à promouvoir une philanthropie basée sur l’action et axée sur des résultats tangibles. Cet objectif est atteint grâce aux différents programmes de l’initiative : Prix Aurora for Awakening Humanity, Aurora pour l’Artsakh, mouvement #AraratChallenge, Dialogues Aurora, Bourses Aurora, Communauté Aurora, Indice Aurora, et l’Initiative 100 LIVES.

L’initiative humanitaire Aurora est la vision des philanthropes Vartan Gregorian (1934-2021), Noubar Afeyan et Ruben Vardanyan, qui ont été rejoints par des milliers de sympathisants et de partenaires. Le président d’Aurora, le Dr Tom Catena, s’appuie sur son expérience de chirurgien, de vétéran, d’humanitaire et de lauréat du prix Aurora 2017 pour diffuser le message de Gratitude in Action à un public mondial.

L’Initiative Humanitaire Aurora est représentée par trois organisations - la Fondation de l’Initiative Humanitaire Aurora, Inc. (New York, États-Unis), la Fondation 100 Lives (Genève, Suisse) et la Fondation caritative Aurora Humanitarian Initiative (Erevan, Arménie).

À propos du Prix Aurora for Awakening Humanity

Le Prix Aurora for Awakening Humanity est un prix humanitaire international. Sa mission est de reconnaître et de soutenir ceux qui risquent leur propre vie, leur santé ou leur liberté pour sauver la vie, la santé ou la liberté d’autres personnes qui souffrent à la suite de conflits violents, de crimes d’atrocité ou d’autres violations majeures des droits de l’homme. Le lauréat du Prix Aurora est sélectionné sur la base de la démonstration de courage, d’engagement et d’impact du candidat.

Au nom des survivants du génocide arménien et en reconnaissance envers leurs sauveurs, un lauréat du Prix Aurora est honoré chaque année entre 2015 et 2023 (en souvenir des huit années du génocide arménien 1915-1923) par une récompense de 1 000 000 USD, ce qui lui donne une occasion unique de poursuivre le cycle des dons et de soutenir les organisations qui ont inspiré leur action humanitaire.

Le Comité de Sélection du Prix Aurora est composé des lauréates du prix Nobel Shirin Ebadi et Leymah Gbowee ; de l’ancienne présidente de l’Irlande Mary Robinson ; de la militante des droits de l’homme Hina Jilani ; de l’ancien président du Mexique Ernesto Zedillo ; du co-fondateur de Médecins Sans Frontières et ancien ministre des affaires étrangères de la France Bernard Kouchner ; ancien PDG d’Unilever et co-fondateur et président d’IMAGINE Paul Polman ; militant des droits de l’homme et co-fondateur de The Sentry John Prendergast et président de la Carnegie Corporation de New York Vartan Gregorian (1934 - 2021). Le comité est présidé par le directeur de l’Institut d’innovation en santé mondiale de l’Imperial College de Londres, Lord Ara Darzi.

Le célèbre militant pour la paix et les droits de l’homme Benjamin Ferencz et l’acteur et humanitaire oscarisé George Clooney, sont les coprésidents honoraires du comité. Parmi les membres honoraires figurent le double président du Costa Rica et prix Nobel Oscar Arias, le directeur artistique et général du théâtre Mariinsky et chef principal du Philharmonique de Munich Valery Gergiev et l’ancien ministre des affaires étrangères d’Australie et président émérite de l’International Crisis Group Gareth Evans.

Nous honorons la mémoire d’Elie Wiesel (1928-2016), premier coprésident du Comité de Sélection, président de la Fondation Elie Wiesel pour l’humanité ; prix Nobel.