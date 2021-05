Campagnes 2021

1 - Campagne « Enfance » - Août 2021 (Siunik)

L’Organisation Terre et Culture propose cet été à ses membres une campagne de solidarité.

L’objectif est de mettre en place un camp de vacances pour les enfants des villages autour de Goris, avec parmi eux des enfants de familles réfugiées suite à la guerre de cet automne.

Une navette dédiée récupérera les enfants dans plusieurs villages chaque matin et notre équipe de volontaires animera leur journée jusqu’à la fin d’après-midi. Les volontaires imagineront et aideront à la mise en place d’activités pour les enfants toute la journée : activités musicales, activités artistiques, sport, etc.

Un programme de construction et rénovation pourra également être mis en place, avec pour objectif de restaurer les abris pour les garde-frontières.

Sur les deux semaines de campagne, le programme se découpe comme suit :

• Nuit du samedi soir à Erevan pour un diner/soirée de rencontre entre les bénévoles

• Départ le dimanche vers le Siunik

• Démarrage de la campagne le lundi

• Retour à Erevan le samedi de la deuxième semaine.

Pour les volontaires qui souhaitent partir un mois, ils pourront enchainer les deux semaines en passant le week-end du 14-15 août à Erevan pour profiter de la capitale.

Chaque week-end sera un moment de pause et de visites.

Prix : 250 € pour 2 semaines, 400 € pour 1 mois. Le prix du billet d’avion est en sus, à la charge du participant.

NB : nous n’acceptons que les volontaires majeurs, donc ayant 18 ans révolus.

La campagne de recrutement des bénévoles démarre actuellement, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire via le formulaire suivant : lien

Notre objectif est de constituer une équipe d’une quinzaine de bénévoles pour chaque session, qui soit la plus cohérente et complémentaire possible.

N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse : [email protected] pour toute question

2 - Campagne de restauration de l’église Sourp Hovhannes de Meghri - Août 2021 (Siunik)



Découvrir le pays arménien et travailler à la préservation de son héritage architectural en participant aux chantiers de restauration.

Date : Août 2021

Prix : 250 € pour 2 semaines, 400 € pour 1 mois. Le prix du billet d’avion est en sus, à la charge du participant.

NB : nous n’acceptons que les volontaires majeurs, donc ayant 18 ans révolus.

Inscriptions ouvertes et renseignements pour la campagne de Meghri : [email protected]