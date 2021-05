Soutien aux écoles arméniennes au Liban et en France

Communiqué de presse Paris le 12 mai 2021

Le Fonds arménien de France apporte une nouvelle aide

de 100 000€ aux Arméniens du Liban

Le Fonds arménien continue de soutenir les écoles arméniennes au Liban afin d’alléger leur fardeau face aux très graves problèmes sanitaires, économiques politiques et sociaux du pays. Ainsi, 118 800 $ (100 000 €) supplémentaires ont été alloués par le Fonds Arménien de France, via le Fonds Arménien mondial Hayastan, à la communauté arménienne du Liban.

En contribuant au versement des salaires des enseignants, cette somme permettra aux 18 écoles arméniennes de ce pays de poursuivre leur activité et d’accueillir le maximum d’enfants, y compris ceux dont les parents ne peuvent plus payer la scolarité.

Une partie de ce montant (l’équivalent de 10 000 $) sera allouée aux trois quotidiens libano-arméniens « Aztak », « Ararat » et « Zartonk », ainsi qu’à la radio « Vana Tsayn », qui poursuivent leur mission dans des conditions très difficiles.

La nouvelle aide consacrée au Liban fait suite à trois tranches versées par le Fonds Arménien en 2019 et 2020. Elle porte à 743 000 $ le montant total des aides à la communauté arménienne du Liban par le Fonds.

Le Liban est plongé dans la plus grave crise économique de son histoire. Aux effets de cette crise et de la pandémie s’ajoutent les conséquences de l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août dernier, ainsi qu’une impasse politique.

En Syrie, ce sont 376 000 € qui ont été versés par le Fonds Arménien depuis 2013 aux écoles arméniennes, pour couvrir les salaires des enseignants et du personnel administratif.

Le Fonds soutient les écoles arméniennes de France

Le Fonds Arménien de France consacre 5 % de ses recettes (hors dons dédiés) à aider les écoles arméniennes de France : construction, agrandissement, équipement. Ainsi, lors de son dernier Conseil d’administration, le 5 mai, le Fonds a voté une aide de 15 000 € à l’école Hamaskaïne Tarkmantchatz d’Issy-les-Moulineaux pour des travaux de réfection, sécurisation, mise aux normes et rénovation.

Au total, le Fonds a consacré à ce jour 808 000 € à des projets présentés par les écoles arméniennes de France.





