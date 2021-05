Les manœuvres militaires à partir du 16 mai en Azerbaïdjan avec 15 000 soldats, 300 chars, 400 canons et 50 avions de chasse

Selon un plan établi par le président Aliev, à partir du 16 mai, l’armée azérie entreprendra des exercices militaires. Les médias azéris se référant au ministère de la Défense affirment que jusqu’à 15 000 soldats prendront part à ces exercices avec 300 chars et autres blindés, jusqu’à 400 canons et postes de tirs et divers matériels militaires ainsi que 50 chasseurs. Des drones seront également utilisés lors de ces exercices.

Krikor Amirzayan