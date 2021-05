Au secours Kotcharian revient !

Par quel miracle, ou plutôt par quelle malédiction Robert Kotcharian, qui symbolise à lui tout seul toutes les dérives antidémocratiques de l’Arménie, s’est-il pavané le 9 mai dernier sur la place de la liberté à Erevan, sous les hourras de quelques milliers de personnes ? Par quel calcul la FRA d’Arménie a-t-elle décidé de faire une alliance préélectorale avec ce politique au bilan pour le moins douteux, au risque d’être gravement éclaboussée par sa réputation délétère ?

Faut-il procéder à un rappel, pour les amnésiques, des dix ans de pouvoir du deuxième président de la République, marqués par les violences, les passages à tabac de journalistes ou des personnalités de l’opposition ? Faut-il évoquer le règne de la peur et de l’arbitraire, les élections systématiquement truquées, la corruption généralisée, l’enrichissement personnel honteux de ce chef d’Etat qui est devenu l’un des principaux businessmen du pays, voire même de la CEI ?

Faut-il revenir sur la grande braderie des infrastructures énergétiques, dont la propriété est passée à prix cassé aux mains des conglomérats russes et sur sa conception de l’économie fondée sur la spéculation immobilière au détriment de tout effort sur la production industrielle et de l’indépendance ? Faut-il parler du creusement des inégalités économiques et de la morgue de l’oligarchie qui faisait étalage sous sa protection d’un luxe indécent face aux 40% de la population qui vivaient à l’époque sous le seuil de pauvreté ?

En ce qui concerne la question du Haut-Karabakh, est-il possible de se souvenir que ce même président a accepté que Stepanakert soit évincée dès son arrivée au pouvoir de la table des négociations, une concession dont le coût diplomatique se paye au prix fort jusqu’à aujourd’hui ? De quelle victoire, de quelle avancée peut-il se targuer ? Faut-il se rappeler de la déchéance du moral de l’armée durant ses deux mandats, des multiples cas de soldats morts hors combat, des maltraitances répétées sur les conscrits, du poison de la prévarication et de la défiance dans ses rangs, de l’aggravation du déséquilibre militaire avec l’Azerbaïdjan, compensée par aucune espèce d’avancée diplomatique ?

On n’en finirait pas de faire la liste sans fin des turpitudes des années Kotcharian qui est arrivé au pouvoir par une révolution de Palais et qui l’a quitté en laissant sur le bitume les 10 morts de la répression du 1er mars 2008. Et ce, sans compter l’attentat du Parlement du 27 octobre 1999, qui a débouché sur l’inculpation de l’un de ses bras droits de l’époque, avant qu’il ne finisse par être libéré…Des années caractérisées par une saignée démographique catastrophique et une déprime sans nom qui a mis le pays à genoux et envoyé dans l’autre monde M.Poghos Boghossian citoyen géorgien frappé à mort dans les chiottes du Paplavok par les bodyguards de celui qu’il avait eu le malheur d’interpeller ainsi : « salut Rob ! ».

Comment donc, le principal responsable de tels « exploits », qui feraient presque passer son successeur Serge Sarkissian pour la mère Thérèsa de la politique, peut-il avoir le culot de solliciter les suffrages de ses compatriotes ? De surcroît en se réclamant de son amitié avec Poutine dont le soutien, il vrai, avait sécurisé son maintien aux affaires durant 10 ans… et donc participé d’une certaine manière à son bilan.

La question se pose d’autant plus tranquillement que l’auteur de ces lignes avait dénoncé en son temps la mise en détention provisoire de Kotcharian, en raison du fait qu’il ne pouvait être considéré comme un prévenu comme les autres de par ses fonctions à la tête de l’Etat, et qu’il devait encore moins être sanctionné avant d’avoir été jugé. La justice a fini par le mettre hors de cause dans le dossier du 1er mars, au motif de son immunité présidentielle. Ce qui ne préjuge pas de ses responsabilités politiques. Du moins cela tendra-t-il à montrer qu’aujourd’hui, sous Pachinian, les juges ne sont pas inféodés au pouvoir. Ou, hypothèse plus pessimiste, qu’ils restent sous la coupe du pouvoir précédent…

Cet épisode judiciaire, qui a contribué à remettre en selle Kotcharian sur la scène politique, en lui donnant l’aura de la victime, suffira-t-il à faire oublier son bilan ? L’hystérisation du débat provoquée par la dernière guerre, dont l’issue est principalement imputable aux inconséquences de l’ancien régime, justifie-t-elle tout ? Y compris la caution apportée à celui qui fut largement considéré comme un tyran ? Peut-on accepter la banalisation de ce candidat, a fortiori quand elle est opérée par des forces qui jouissent dans la diaspora des bienfaits de l’Etat de droit ? Après la catastrophe de la guerre, le peuple arménien peut-il se payer le luxe d’un renoncement aux acquis de la Révolution de Velours et de sa longue quête pour la maîtrise de son destin ? Réponse dans les urnes, avant l’été. Dans le meilleur des cas…