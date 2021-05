Revue de la presse arménienne du 12 mai 2021

Les autorités de facto du Karabakh signalent la destruction par l’Azerbaïdjan des cimetières arméniens du Karabakh/ Davit Babayan, le Ministre de facto des Affaires étrangères du Karabakh, a affirmé que les pierres tombales arméniennes étaient brisées et utilisées dans le cadre de la construction d’une nouvelle autoroute traversant le district de Hadrut, contrôlé par l’Azerbaïdjan. « Selon certains rapports, les cimetières des villages de Hadrut sont détruits en masse et leurs pierres tombales sont utilisées pour la construction de routes. C’est de la barbarie » a-t-il déclaré au service arménien de RFE/RL. Selon Babayan, Bakou cherche à effacer toute trace de la présence arménienne séculaire dans le Hadrut, dont les habitants d’origine arménienne ont fui leurs maisons pendant les combats. L’Ombudsman de facto du Karabakh, Gegham Stepanyan, a déclaré que des images satellites récentes montrent que le cimetière du village Mets Tagher, Hadrut, a été détruit par les autorités azerbaïdjanaises. « Nous pouvons également observer une barbarie similaire dans les cimetières de plusieurs autres communautés locales dont les pierres tombales sont utilisées comme matériaux de construction pour les travaux routiers » a-t-il déclaré. Les forces azerbaïdjanaises contrôlent également une partie du village de Taghavard dans le district de Martuni, au sud-est du Karabakh, y compris le cimetière local. Selon le chef du village, Oleg Harutyunyan, a ce cimetière a aussi été détruit.

Porte-parole de Pachinian : l’Arménie a toujours accordé la priorité à la résolution des problèmes humanitaires/ La porte-parole de Pachinian, Mane Gevorgyan, a commenté la déclaration des Ministres des Affaires étrangères russe et azerbaïdjanais sur la nécessité de résoudre les problèmes humanitaires. A la question de savoir comment réagit Erevan a la déclaration des ministres des Affaires étrangères russe et azerbaïdjanais sur la nécessité de résoudre les questions humanitaires, notamment la question de la fourniture de cartes des champs de mines, Gevorgyan a déclaré que fidèle à ses engagements et à ses valeurs humanitaires, l’Arménie avait toujours accordé la priorité à la résolution des problèmes humanitaires. « Nous considérons comme inacceptable le non-respect des engagements énoncés au paragraphe 8 [sur le retour des prisonniers et des détenus] de la déclaration trilatérale du 9 novembre, que l’Azerbaïdjan tente de justifier par des commentaires sans fondement. La position de la communauté internationale sur le rapatriement immédiat et inconditionnel des prisonniers de guerre et autres détenus est claire » a déclaré Gevorgyan.

Préparatifs des élections anticipées en Arménie/ La Commission électorale centrale (CEC) d’Arménie a commencé mardi à préparer les élections législatives anticipées qui auront lieu le 20 juin. La CEC a approuvé un calendrier des mesures nécessaires à la préparation et à la tenue des scrutins. En particulier, il a été décidé que la campagne électorale débuterait officiellement le 7 juin et ne durerait que 12 jours. Le parti « Contrat civil » de Pachinian et certains partis d’opposition ont déjà installé des panneaux d’affichage de campagne à Erevan, suscitant des allégations de fraude. Le président de la CEC, Tigran Mukuchyan, a insisté sur le fait que cela ne constituait pas une violation du Code électoral arménien ou d’autres lois. Mukuchyan a également déclaré que, comme cela a été le cas lors des deux dernières élections législatives tenues en 2018 et 2017, des caméras vidéo seront installées dans la plupart des quelque 2 000 bureaux de vote à travers l’Arménie. Elles filmeront le vote et le dépouillement des bulletins dans le but de réduire le risque d’irrégularités de vote. La formation des bureaux de vote aura lieu d’ici le 26 mai. La Commission a également déclaré que le stylo ne serait plus utilisé lors du vote étant donné que les élections se dérouleront uniquement selon le système proportionnel et les noms des candidats majoritaires ne seront plus indiqués au dos des bulletins de vote. Ainsi, le vote se déroulera de la manière suivante : l’électeur choisira un bulletin de vote et le placera dans l’enveloppe. Les partis politiques et les alliances qui se présentent aux élections doivent soumettre les documents d’enregistrement à la Commission avant le 26 mai à 18h00. Les listes électorales doivent être déposées entre le 26 et le 30 mai. Les listes électorales seront affichées publiquement dans les circonscriptions électorales le 31 mai. La presse rappelle que le parti de Pachinian et les deux partis d’opposition représentés au Parlement, « Arménie prospère » et « Arménie lumineuse », ont clairement indiqué qu’ils participeraient aux élections seuls, sans former d’alliances. D’autres forces et dirigeants de l’opposition ont créé au moins deux alliances électorales. L’une d’entre elles, « Hayastan » est dirigée par l’ancien Président Robert Kocharyan et comprend les partis Dachnak et « Arménie renaissante » (cf. revue du 7 au 10 mai 2021). Une autre alliance, « J’ai l’honneur » comprend le parti « Républicain » de l’ancien président Serge Sarkissian et le parti « Patrie » de l’ancien directeur du Service de sécurité nationale, Arthur Vanetsyan.

Les prix des denrées alimentaires en Arménie ont encore augmenté/ Les prix des denrées alimentaires en Arménie ont encore augmenté le mois dernier malgré les efforts des autorités pour juguler l’inflation. Selon le Comité arménien des statistiques, ils ont augmenté en moyenne de 8,3 % par rapport à la même période de 2020. Le Comité avait enregistré des hausses des prix alimentaires de 7,4 % en mars et de 7,8 % en février de cette année. Le dernier rapport sur l’inflation montre des augmentations particulièrement drastiques des prix des denrées alimentaires de base, essentiellement importées, telles que l’huile de cuisson et le sucre. Ils ont augmenté de plus de 40 % par rapport à avril 2020. Selon le rapport, les prix du pain, des légumes et des fruits ont augmenté de plus de 8 % en glissement annuel.

Ministre : seulement 0,4 % de la population arménienne ont reçu un premier vaccin/ Selon la ministre de la Santé, Anahit Avanesyan, les autorités sanitaires pourraient mettre un an pour vacciner la majorité des Arméniens contre le coronavirus. Avanesyan a déclaré que seules 12 000 personnes environ, soit 0,4 % de la population arménienne, avaient reçu une première dose de vaccin à la date de lundi. « Ce chiffre n’est absolument pas satisfaisant et nous essayons d’augmenter le rythme [des vaccinations] » a déclaré la Ministre.

Les autorités arméniennes ont adressé leurs condoléances au Président russe/ Le Premier ministre par intérim, Nikol Pachinian, le Président, Armen Sarkissian, et le Ministère arménien des Affaires étrangères ont exprimé leur condoléances à Vladimir Poutine a la suite de la tragédie à Kazan. Rappelons que le matin du 11 mai, une fusillade a eu lieu dans une école de Kazan. L’attaque a fait 9 morts, dont 7 étudiants, et 20 blessés.

Le Premier ministre géorgien arrive en Arménie pour une visite officielle le 12 mai/ Le Premier ministre géorgien, Irakli Garibashvili, arrive en Arménie pour une visite officielle le 12 mai. Au cours de cette visite, le Premier ministre géorgien rencontrera le Premier ministre par intérim, Nikol Pachinian, et le Ministre par intérim des Affaires étrangères, Ara Ayvazyan.

Le MAE arménien exprime sa profonde inquiétude quant aux affrontements en cours à Jérusalem/ « Nous sommes profondément préoccupés par les affrontements en cours à Jérusalem. Nous appelons toutes les parties concernées à faire preuve de retenue afin de réduire les tensions et d’éviter de nouvelles victimes civiles » a déclaré le Ministère arménien des Affaires étrangères dans un tweet.

Un chanteur a créé un parti et se présentera aux élections/ La presse indique que le chanteur arménien Mher Mesropyan, plus connu sous le nom de Mher Armenia, a décidé de se lancer dans la politique car il pense que c’est la seule façon de sortir de la situation de crise. Il a déjà enregistré son parti, « La voix de la nation », et se présentera aux prochaines élections parlementaires et a l’intention de les remporter. Il a rejoint le mouvement de l’ancien député Hayk Babukhanyan « Une Arménie forte avec la Russie - pour une nouvelle union » et trouve que la politique étrangère du pays ne devrait pas se développer en direction de l’occident.

