Aliyev demande à la France et au Canada de se mêler de leurs affaires".

Parfois, des pays situés à l’autre bout du monde font des déclarations sur les processus qui se déroulent en Azerbaïdjan, et c’est inacceptable, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans une interview accordée à la télévision azerbaïdjanaise lors de son voyage au Nakhitchévan, ont rapporté les sources locales.

« Je peux me référer au Canada à titre d’exemple. J’ai récemment été informé que le ministère canadien des Affaires étrangères avait fait une déclaration sur l’Azerbaïdjan et nos affaires intérieures. De quel droit a-t-il le droit de faire cela ? Qui lui a donné un tel droit ? Comment le Canada se considère-t-il ? C’est peut-être une superpuissance que nous ne connaissions pas. C’est probablement un deuxième Luxembourg, une deuxième superpuissance que nous ne connaissions pas. Qu’ils s’occupent de leurs propres affaires », aurait dit M. Aliyev.

Le président azerbaïdjanais a également qualifié d’inacceptable la dernière déclaration du ministère français des affaires étrangères.

« Nous avons exprimé à plusieurs reprises notre objection à la partie française pour qu’elle nous laisse tranquilles. Ils devraient s’occuper de leurs propres affaires. Le président du Sénat français vient à Erevan où il déclare que le Sénat français reconnaîtra le Haut-Karabakh. Lorsque nous faisons appel au gouvernement français sur cette question, lorsque nous exprimons notre protestation, on nous dit de ne pas y prêter attention parce que c’est un organe législatif et que ses déclarations ne reflètent pas la position du gouvernement français. Mais qu’en est-il du ministère des affaires étrangères ? Ne reflète-t-il pas la position du gouvernement ? De quel genre de déclarations s’agit-il ? Qu’ils s’en aillent et s’occupent de leurs propres affaires », a ajouté M. Aliyev.

Pour rappel, les ministères des Affaires étrangères du Canada et de la France ont récemment appelé à la libération de tous les prisonniers de guerre arméniens qui sont actuellement détenus en Azerbaïdjan.

