L’Ombudsman envoie les déclarations arménophobes d’Aliyev aux organisations internationales

Le défenseur des droits de l’homme arménien (Ombudsman) Arman Tatoyan a envoyé les récentes déclarations arménophobes du président azerbaïdjanais à l’ONU, au Conseil de l’Europe et à d’autres organisations internationales.

La lettre officielle de l’ombudsman adressée au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’ONU, à la Commission contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe, aux commissaires aux droits de l’homme de l’ONU et du CoE et à un certain nombre d’autres organisations mentionne les discours d’Ilham Aliyev, qui sont la preuve d’une arménophobie et d’une politique d’inimitié envers les Arméniens.

« Cette fois, il s’agit des déclarations du président azerbaïdjanais faites en avril 2021. Dans ses discours, le dirigeant de l’Azerbaïdjan parle dans le langage de la force et des menaces, utilise des mots qui blessent la dignité du peuple arménien, de toute la population d’Arménie et d’Artsakh. Ces discours sont intimidants, provoquent des tensions dans la société arménienne et mettent en évidence les avantages du peuple azerbaïdjanais », a écrit Tatoyan sur Facebook mardi.

Le processus initié par le défenseur des droits de l’homme sera continu et les discours et messages du président azerbaïdjanais font l’objet d’une surveillance particulière, a-t-il ajouté.

« L’objectif du médiateur arménien est de montrer la politique génocidaire des autorités azerbaïdjanaises, qui est à l’origine de violations flagrantes des droits de l’homme et d’une menace sérieuse de nouvelles atrocités, mettant en danger la paix et la sécurité », a déclaré Tatoyan.