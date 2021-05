L’Arménie profondément préoccupée par les affrontements

Le ministère arménien des Affaires étrangères a exprimé ses plus profondes préoccupations concernant les affrontements en cours à Jérusalem.

« Nous sommes profondément préoccupés par les affrontements en cours à Jérusalem. Nous appelons toutes les parties concernées à faire preuve de retenue afin de réduire les tensions et d’éviter de nouvelles victimes civiles », a déclaré le MAE dans un communiqué diffusé sur les médias sociaux.

Les tensions à Jérusalem-Est ont commencé à augmenter depuis la mi-avril. Le 7 mai, des affrontements entre la police des frontières israélienne et des Palestiniens ont commencé près du Mont du Temple et dans le quartier de Sheikh Jarrah, où les forces de l’ordre ont procédé à l’expulsion de plusieurs familles arabes sur décision d’un tribunal israélien, ce qui s’est accompagné d’actions de protestation de la population locale et de violents affrontements, rapporte TASS.