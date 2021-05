Lavrov insiste à Bakou sur la réouverture des voies de transport

La question de la réouverture des voies de transport entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est en train d’être résolue en fonction des intérêts de toutes les parties intéressées, y compris la Russie, la Turquie et l’Iran, a déclaré mardi à Bakou le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov.

Selon l’agence de presse azerbaïdjanaise Trend, M. Lavrov a déclaré que le groupe de travail chargé de cette question s’efforce d’identifier des moyens concrets de débloquer les transports et les liens économiques, ce qui permettra aux « États du Caucase du Sud de créer un espace logistique unique avec leurs voisins. » (...)