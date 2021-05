Sergueï Lavrov à Bakou : tous les problèmes humanitaires doivent être réglés le plus tôt possible

Après Erévan, Sergueï Lavrov le ministre russe des Affaires étrangères était à Bakou hier. Lors de la conférence de presse qui a suivi sa rencontre avec son homologue azéri Djeyhoun Bayramov, le chef de la diplomatie russe a affirmé que « tous les problèmes humanitaires doivent être réglés aussi tôt que possible ». Selon Sergueï Lavrov dans le dossier des questions humanitaires sont comprises la diffusion des cartes des territoires minés comme le retour des prisonniers de guerre et des corps des victimes. « Les premiers pas sont déjà réalisés. Nous avons espoir que très vite cette question sera résolue » a déclaré Sergueï Lavrov affirmant que ces questions avaient également été analysées à Erévan. « Il me semble que les dirigeants de l’Arménie comprennent qu’il faut régler cette question. Et les premiers pas se sont réalisés, et de cela j’ai informé les dirigeants de l’Azerbaïdjan. Nous avons espoir que cette question s’accélèrera et qu’elle sera totalement résolue » a affirmé le ministre russe des Affaires étrangères.

Krikor Amirzayan