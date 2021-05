Partout, les diasporas protestent

Unies dans la mobilisation. Durant tout le mois d’avril, les communautés arméniennes du monde entier ont lancé des appels à la libération des prisonniers de guerre arméniens illégalement détenus par l’Azerbaïdjan en organisant des manifestations à Genève, Berlin, Rome, New York, Moscou, Paris, Hambourg, Montréal, Los Angeles, Erevan et dans plusieurs autres villes de la planète. Plus de 200 prisonniers de guerre et otages sont toujours détenus par l’Azerbaïdjan, dont beaucoup ont subi des tortures et des brutalités en captivité. Les protestations silencieuses à travers les communautés de la diaspora pour demander leur libération vont se poursuivre. Au mois de mai, la mobilisation ne faiblit pas. A Paris, rendez-vous est pris devant l’Assemblée nationale le 18 mai.