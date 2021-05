Les prix des aliments explosent

Les prix des denrées alimentaires en Arménie ont encore augmenté le mois dernier malgré les efforts des autorités pour juguler l’inflation.

Selon le Comité arménien de la statistique, les prix ont augmenté en moyenne de 8,3 % par rapport à la même période de 2020. L’agence gouvernementale avait enregistré des hausses des prix des denrées alimentaires en glissement annuel de 7,4 % en mars et de 7,8 % en février de cette année.

Le dernier rapport de la commission sur l’inflation montre des augmentations particulièrement drastiques des prix des produits alimentaires de base, principalement importés, tels que l’huile de cuisson et le sucre. Ils ont augmenté de plus de 40 % par rapport à avril 2020. Les prix du pain, des légumes et des fruits ont augmenté de plus de 8 % en glissement annuel, selon le rapport.

L’augmentation continue du coût des produits alimentaires a fait grimper l’inflation annuelle à 6,2 % en avril, bien au-delà de l’objectif de 4 % fixé par le gouvernement arménien et la Banque centrale (CBA) pour 2021. Le gouverneur de la CBA, Martin Galstian, a admis la semaine dernière que les autorités ne parviendront probablement pas à atteindre l’objectif d’inflation.

M. Galstian s’est adressé aux journalistes après que la Banque centrale a relevé son principal taux d’intérêt pour la troisième fois en cinq mois environ, invoquant la persistance des pressions inflationnistes sur l’économie arménienne.

Les données du gouvernement montrent que le salaire mensuel moyen dans le pays n’a augmenté que de 2,1 % au cours du premier trimestre de cette année.

« Cela signifie que les revenus réels [de la population] sont en baisse », a déclaré Tadevos Avetisian, un économiste affilié à la Fédération révolutionnaire arménienne (Dachnaktsutyun), un parti d’opposition. « C’est un facteur d’appauvrissement ».

Avetisian a déclaré que l’inflation plus élevée que prévue pourrait également ralentir la reprise de l’Arménie après la récession causée par la pandémie de coronavirus en supprimant la demande des consommateurs.

La hausse des prix des denrées alimentaires reflète une tendance mondiale. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, les prix alimentaires mondiaux ont augmenté pour un 11e mois consécutif en avril, atteignant leur plus haut niveau depuis mai 2014.

