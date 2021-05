Douze jours de campagne seulement

La Commission électorale centrale (CEC) d’Arménie a commencé le 11 mai à préparer des élections législatives anticipées, un jour après qu’elles aient été officiellement prévues pour le 20 juin.

Le président Armen Sarkissian a fixé cette date dans un décret signé quelques heures seulement après que le Parlement arménien a voté sa dissolution conformément à un accord conclu par l’opposition et le Premier ministre, Nikol Pashinian.

M. Pashinian et son équipe ont accepté d’organiser des élections anticipées afin de mettre fin à une grave crise politique déclenchée par la défaite de l’Arménie dans la guerre du Haut-Karabakh, l’année dernière. Le parlement sortant qu’ils contrôlent continuera officiellement à exercer ses fonctions jusqu’à la formation d’une nouvelle Assemblée nationale.

La CEC a approuvé un calendrier des mesures nécessaires à la préparation et à la tenue du scrutin. En particulier, il a été décidé que la campagne électorale débuterait officiellement le 7 juin et ne durerait que 12 jours.

Le parti du Contrat civil de M. Pashinian et certains partis d’opposition ont déjà installé des panneaux de campagne à Erevan, ce qui a entraîné des allégations de fraude. Le président de la CEC, Tigran Mukuchian, a insisté sur le fait que cela ne constitue pas une violation du code électoral arménien ou d’autres lois.

T. Mukuchian a également déclaré aux journalistes que, comme ce fut le cas lors des deux dernières élections législatives tenues en 2017 et 2018, des caméras vidéo seront installées dans la plupart des quelque 2 000 bureaux de vote d’Arménie. Elles filmeront le vote et le dépouillement des bulletins dans le but de réduire le risque d’irrégularités de vote.

M. Pashinian a réaffirmé le 10 mai que son administration fera tout son possible pour que le prochain scrutin soit libre et équitable.

La date limite pour la soumission des documents par les partis ou blocs politiques souhaitant participer à l’élection a été fixée au 26 mai. La CEC doit achever la formation des circonscriptions électorales à cette date.

Le Contrat civil et les deux partis d’opposition représentés au sein de la législature actuelle ont clairement indiqué qu’ils participeraient aux élections par leurs propres moyens.

D’autres forces et leaders de l’opposition ont créé au moins deux alliances électorales. L’une d’entre elles est dirigée par l’ancien président Robert Kocharian, tandis qu’une autre englobe le Parti républicain d’Arménie de l’ancien président Serzh Sarkisian.

Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200