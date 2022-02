Garo Paylan : ils seront tenus de rendre des comptes

Le législateur turc d’origine arménienne du Parti démocratique du peuple pro-kurde (HDP) Garo Paylan a déclaré qu’il continuerait à se battre pour la démocratisation de la Turquie et qu’il n’abandonnerait jamais.

Paylan a déclaré à de nombreuses reprises que seule la reconnaissance du génocide par la Turquie peut panser les blessures du peuple arménien. Ses dernières remarques à The Turkish Minute sont intervenues après que le législateur indépendant d’extrême droite turc Ümit Özdağ l’ait menacé d’un autre génocide, tweetant que Paylan devrait avoir une « expérience Talaat Pacha ».

« Avec son tweet, Ümit Özdağ admet le génocide arménien qu’ils ont nié pendant 106 ans. Nous savons très bien que ces crimes génocidaires sont restés impunis et sont donc toujours en cours. Nous, Arméniens, avons toujours vécu sous « l’oppression et (...)