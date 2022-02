Chers amis,

Ce dimanche 9 mai 2021 est la journée des chrétiens d’Orient. Par votre fidèle soutien, votre mobilisation et vos prières, vous rendez possible ce temps de communion international avec nos frères d’Orient. Pourquoi les soutenir ? Nous vous proposons ce manifeste de soutien en 10 points. N’hésitez pas à le relayer autour de vous et à signer notre plaidoyer en cliquant ici !

Retrouvez toutes nos propositions pour vivre cette journée particulière ici sur notre site et sur notre page (...)