Violences à Jérusalem : le président turc qualifie Israël d’Etat « terroriste cruel »

Ankara, 8 mai 2021 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié Israël d’Etat « terroriste cruel » samedi soir à Ankara dans un discours où il a évoqué les violences sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem qui ont fait plus de 200 blessés. « Israël, Etat terroriste cruel, attaque de manière sauvage et dénuée d’éthique les musulmans à Jérusalem qui n’ont d’autres soucis que de protéger leurs foyers et leur pays millénaire ainsi que leurs valeurs sacrées », a lancé le chef de l’Etat turc. Qualifiant les violences d’attaque à l’encontre de « tous les Musulmans », M. Erdogan affirme que « protéger (...)