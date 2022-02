Le vol des plaques d’immatriculation en Arménie est un délit qui sera davantage sanctionné

Le gouvernement arménien va réprimer davantage les vols de plaques minéralogiques des véhicules en Arménie. Ainsi la loi numéro 324 qui sanctionne les vols ou dégradation de documents et tampons officiels qui sanctionne de 300 à 500 000 drams les auteurs de ces délits et d’une peine d’emprisonnement d’un à deux mois avec une limite de deux ans pour les cas les plus graves va être porté de 500 000 à 3 millions de drams pour les cas les plus graves et de deux à cinq années d’emprisonnement.

En 2020 la police arménienne a signalé le vol de 306 plaques minéralogiques.

Krikor (...)