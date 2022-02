Nouveau soutien de Jean-Christophe Buisson

C'est vrai que pour avoir vu et entendu l'intervention vigoureuse de @Stephane_Ravier en faveur des #Armeniens au Sénat le jour de la reconnaissance de l'#Artsakh #HautKarabakh, on ne voit pas comment il peut s'entendre avec le thuriféraire déchaîné de l'🇦🇿 @ThierryMARIANI... https://t.co/b5u5zbcx23

-- J-Christophe Buisson (@jchribuisson) May 8, 2021