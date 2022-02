L’Union des Arméniens d’Ukraine alerte l’UNESCO sur le sort des biens du patrimoine arménien menacés dans la zone occupée de l’Artsakh

L’Union des Arméniens d’Ukraine a adressé une lettre à l’UNESCO afin de l’alerter contre la destruction par l’Azerbaïdjan des biens culturels et spirituels du patrimoine arménien dans les zones occupées de l’Artsakh a indiqué le site AnalitikaUA.net.

L’Union demande à l’UNESCO la protection de ce patrimoine arménien menacé dans la zone occupée de l’Artsakh.

« Il est important de signaler que sur le territoire de la République de l’Artsakh existent plus de 3 000 monuments ou stèles liés à l’histoire et la culture des Arméniens dont plus de 500 églises et des dizaines de monuments précédant la période chrétienne (...)