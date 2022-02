Un ours brun attaque un garde-forestier dans la région de Vayots Dzor au sud de l’Arménie, l’animal est abattu par un villageois venu l’aider

Un homme de 58 ans, habitant le village de Chatin était soigné le 7 mai à l’hôpital de Yehegnadzor dans la région de Vayots Dzor au sud de l’Arménie, l’homme souffrant de morsures réalisées par un ours brun. La police arménienne a diffusé cette information. « Le garde-forestier a confié à la police qui l’a interrogé que vers 5h30 lors de sa tournée d’inspection, il fut attaqué par un ours en le blessant de plusieurs morsures » informe la police. Mais cette dernière après enquête a appris que l’homme blessé réalisait une chasse interdite sur les animaux sauvages de la forêt lorsqu’un ours l’a attaqué. Il l’a alors (...)