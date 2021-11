Tigran Tsitoghdzyan à Time Square

C’était un rêve de gosse, une image que Tigran Tsitoghdzyan voit s’afficher aujourd’hui sur plus de cent immenses panneaux dans Manhattan dont une des façades de Time Square. C’est une immense photo en noir et blanc, des mains posées sur un beau visage de femme et à côté un nom écrit en gros : Tigran Tsitoghdzyan.

Du 5 au 9 mai, la galerie belge « Cube Art Fair », la plus grande foire d’art publique du monde, s’exporte à New York. Et parmi les cent œuvres d’art qui sont exposés dans toute la ville, une œuvre de Tigran.

Un début de consécration pour cet artiste né à Erevan en 1976 et arrivé dans la Grosse pomme vingt ans plus tard. Un talent à suivre.

Pour voir ses autres œuvres :

https://ttigran.com/