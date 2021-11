Guerres 2016-2020 : les maillons d’une même chaîne par Hakob Badalyan

Le rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur la guerre des 4 jours d’avril 2016, vient d’être présenté, à huis clos, devant le Parlement. La commission a œuvré entre 2019 et 2020, et la présentation de son rapport était prévue à l’automne 2020, mais la guerre des 44 jours déclenchée contre l’Artsakh a changé la donne. Quelques mois seulement après la fin de la guerre, le contenu du rapport a été révélé le 04 mai 2021. Beaucoup pensent que ce rapport a perdu son caractère d’urgence après la guerre des 44 jours et ses graves conséquences. Mais c’est absolument l’inverse.

La guerre des 44 jours, menée (...)