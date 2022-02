Les espoirs des Grecs envers Napoléon

Le site Diaspora grec (voir le lien plus bas) informe qu’avant 1821, beaucoup de Grecs combattirent dans l’armée de Napoléon Bonaparte et crurent longtemps à son intervention militaire pour la libération de la Grèce. La Révolution française a inspiré le peuple grec et surtout de nombreux Grecs de la Diaspora

Avec la chute de Constantinople en 1453, ce fut le début de l’extension ottomanne vers l’Europe. Après 1453, les guerres napoléoniennes ont servi de tremplin et des mouvements de révolte se sont constitués au sein du peuple sous l’emprise du joug ottoman.

Kolokotronis, le plus grand chef grec de (...)