Cahit Bagci et sa femme voilée, nouvel ambassadeur de Turquie

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 3 mai Cahit Bagci, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie en Azerbaïdjan, suivi par sa femme voilée, attendant sagement un mètre derrière...

« L’amitié et la fraternité turco-azerbaïdjanaises sont au plus haut niveau aujourd’hui et nous nous soutenons toujours dans tous les domaines a déclaré Ilham Aliev. La Seconde guerre du Karabagh a montré une fois de plus au monde entier que la Turquie et l’Azerbaïdjan sont ensemble, et le soutien de mon cher frère, le très estimé président Recep Tayyip Erdogan, nous a (...)