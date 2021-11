Lindsey Snell journaliste : bientôt les Loups gris à Chouchi ?

MHP mayor from Söğüt (NW Turkey) visits a school in al-Bab, Syria, takes exploitative pictures with Syrian children making the grey wolves gesture. MHP are opening a school in Shushi, where I’m sure we’ll see more of the same. pic.twitter.com/bUX5UWUiHM

Le maire du MHP de Söğüt (nord-ouest de la Turquie) visite une école à al-Bab, en Syrie, prend des photos d’exploitation avec des enfants syriens faisant le geste des loups gris. MHP ouvre une école à Shushi, où je suis sûr que nous verrons la même (...)