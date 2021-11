Haaretz : le déni du génocide menace la sécurité

The failure to characterize the destruction of the Armenian people as genocide has more than just a symbolic impact. It threatens the safety of Armenians today @algalitsky Opinionhttps://t.co/RnAvnRai9x

-- Haaretz.com (@haaretzcom) May 7, 2021

Le fait de ne pas qualifier la destruction du peuple arménien de génocide a plus qu’un simple impact symbolique. Il menace la sécurité des Arméniens aujourd’hui @algalitsky

Avis