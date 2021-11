Phosphore blanc, la guerre ancrée dans la chair

Fin octobre 2020, l’Azerbaïdjan attaquait l’Artsakh à coup de munitions chimiques. Résultat : presque 2 000 hectares de forêts calcinées et une centaine de personnes, militaires et civils, brûlés à vif. David et Alexandre*, deux soldats qui se battaient en première ligne de front, sont parmi les victimes. Dans une petite salle d’hôpital, David (nom d’emprunt) et sa mère attendent patiemment le physiothérapeute. Tous les jours, depuis cinq mois, il se rend dans le centre des brûlés de Davtashen à Erevan. Malgré le capuchon de son sweat tiré sur la tête, les pansements sur une partie de son crâne et sur son (...)