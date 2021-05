Séquence émotion avec Patrick Fiori sur France 3

Vendredi soir, sur France 3, dans l’émission La boîte à secrets, présentée par Faustine Bollaert, précédent La vie secrète des chansons, de André Manoukian, Patrick Fiori nous a convié à une intense séquence émotion, notamment en évoquant le conflit du Karabakh, très ému, et son ami Sevak Avanesyan depuis Erevan, violoncelliste mondialement reconnu qui jouait de son instrument sous les bombardements à Chouchi. L’émission est revenue sur le parcours de Patrick et son voyage en Arménie avec son père. Il a pu revoir une séquence où il chante « Belle » (Notre-Dame de Paris), également interprétée en plateau par Kendji Girac. On a aussi revu Mama Corsica . Plusieurs artistes lui ont rendu hommage, comme Pascal Obispo, et la chorale des jeunes enfants « Cap cœur » a interprété Pour toi Arménie, accompagnée au Duduk par Artyom Minasyan.

Pour voir l’intégralité de l’émission en replay, il faut être inscrit sur le réseau France.tv > Lien plus bas.