Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé ce soir en Arménie pour une visite de travail de deux jours

En fin d’après-midi, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé en Arménie pour une visite de travail. Le ministre arménien des Affaires étrangères par intérim Ara Aivazyan a accueilli Sergueï Lavrov à sa descente de l’avion de la Russie qui s’est posé à l’aéroport de Zvartnots d’Erévan.

Le chef de la diplomatie russe sera en Arménie durant deux jours. Les ministres des Affaires étrangères arménien et russe se rencontreront demain 6 mai. Sergueï Lavrov devrait également rencontrer le Premier ministre par intérim, Nikol Pachinian.

Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères a indiqué qu’un large éventail de questions bilatérales et régionales, ainsi que le partenariat sur la scène internationale, seront abordés lors de ces rencontres. Maria Zakharova a également indiqué que la mise en œuvre des accords trilatéraux du 9 novembre 2020 et du 11 janvier 2021 sur le Haut-Karabagh, signés par les dirigeants arménien, russe et azéri, sera le principal sujet des discussions. Sergueï Lavrov quittera l’Arménie pour l’Azerbaïdjan où il sera en visite de travail les 9 et 10 mai.

Krikor Amirzayan