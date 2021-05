La préfecture de la région de Syunik au sud de l’Arménie nie les rumeurs de l’entrée de soldats Azéris sur le territoire arménien

Les informations évoquant l’entrée des soldats Azéris dans la région du Syunik au sud de l’Arménie et l’occupation du territoire autour du lac Noir (Sév lidj) ne correspondant pas à la réalité vient d’affirmer la préfecture de la région de Syunik par une note sur sa page officielle sur facebook.

« Le fait qu’actuellement les Azéris occupent des positions en territoire du Syunik ne correspondent pas à la réalité et sont du domaine de la désinformation a affirmé le général-major du premier corps de l’armée arménienne J. Poghosyan qui se trouvait ces deux derniers jours dans la région » a indiqué le site de la préfecture de Syunik. En indiquant que la frontière arméno-azérie est identique à celle de la période soviétique et passe à travers le territoire du Sév lidj (lac Noir) » a indiqué la préfecture du Syunik sur sa page officielle.

Krikor Amirzayan