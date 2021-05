Pachinian a révélé le contenu d’une lettre de Serge Sarkissian aux coprésidents

Pachinian a déclaré que le retour des Azerbaïdjanais dans le Haut-Karabakh avait été envisagé sous la présidence de Serge Sarkissian.

Pachinian a évoqué une lettre que Serge Sargsyan aurait adressée aux médiateurs du groupe de Minsk de l’OSCE sur le Karabakh lorsqu’il était Président.

D’après Pachinian, dans cette lettre Sarkissian aurait exprimé des inquiétudes quant à un éventuel référendum et il s’inquiétait notamment de savoir combien d’Azerbaïdjanais seraient considérés comme faisant partie de la population du Karabakh. « Mais pour être un résident du Haut-Karabakh, vous devez vivre au Haut-Karabakh.

Selon Serge Sarkissian, les Azéris vivant au Haut-Karabakh auraient dû vivre où au Haut-Karabakh ? » s’est demandé Pachinian. Pachinian a affirmé que le contenu et la logique des négociations sur le Karabakh avaient changé sous les autorités précédentes en 2015-2016, et non avec son accession au pouvoir.

Pachinian a appelé l’ancien Président à parler des événements de l’automne 2015-hiver 2016, qui ont été suivis des hostilités d’avril. « Il y a des documents pour le prouver, des protocoles de négociation. J’ai travaillé avec ces papiers en 2018... Ou peut-être s’avérera-t-il que pendant cette période, les médiateurs ont commencé à défendre la position de l’Azerbaïdjan ? Et les principes de Madrid n’étaient qu’un « panneau » sous lequel se déroulaient d’autres processus » a noté le Premier ministre par intérim. Quant à la formule « 5+2 » de restitution des territoires [retour d’abord de 5 régions, puis des 2 régions], selon Pachinian, l’opportunité de la mettre en œuvre n’a jamais existé.

Revue de la presse arménienne / Rédaction : Lena Gyulkhasyan, Ambassade de France en Arménie