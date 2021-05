Exposition sur Sakharov

Il y a 100 ans, le 21 mai 1921 naissait à Moscou Andreï Sakharov. Grand savant, il est devenu un acteur de la paix, un avocat des droits humains, un dissident et la voix démocratique de la perestroïka. Ce physicien atomiste et prix Nobel de la paix en 1975, est un homme-symbole qui donna son nom au « Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit » remis chaque année depuis 1988 par le Parlement européen pour soutenir l’action des personnes ou des organisations engagées dans la défense des droits humains.

La Ville de Paris a souhaité mieux faire connaître cet homme, son destin et son aura, en proposant cette exposition « Sakharov : les droits humains au cœur de l’Europe », avec Mémorial-France et le Parlement européen, à l’occasion de la Fête de l’Europe. Cette année 2021, dans de très nombreuses villes russes et européennes, les historiens, chercheurs et activistes saisissent cette date pour porter les messages de cette figure majeure du XXe siècle qui incarne avec force l’engagement contre les dangers de la prolifération nucléaire, pour la défense des libertés.

Andreï Sakharov fut le premier président de Memorial International, organisation non gouvernementale dont le siège est à Moscou. Elle soutient le travail de mémoire des répressions passées et la défense des droits aujourd’hui en Russie, dans les États de l’ex-Union soviétique et de l’ancien « bloc de l’Est ». Elle enrichit la réflexion publique sur les questions de la violence émanant des institutions dans les régimes autoritaires et illibéraux.

À travers cette exposition, l’association Mémorial-France, filiale de Memorial International créée il y a un an, explore la dimension européenne de cette personnalité exceptionnelle dont le destin, comme il l’écrivit lui-même, dépassa l’homme qu’il était, pour personnifier la conscience éclairée du monde et livrer le sens d’un engagement qui n’a rien perdu de son actualité.

Cette exposition, dédiée à la vie d’Andreï Sakharov, entre en résonance avec quelques portraits des lauréats du Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit.



Du 7 au 19 mai 2021

Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris

SAKHAROV : les droits humain au cœur de l’Europe

Exposition organisée par Mémorial France avec la Ville de Paris et le Parlement Européen, en partenariat avec le Centre Sakharov et Memorial International dans le cadre de la Fête de l’Europe à Paris

Plus d’infos sur Memorial France

