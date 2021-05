L’Azerbaidjan veut leur peau

Le 4 mai, Maitre Olivier Pardo, défenseur d’un négationniste français du génocide des Arméniens et, en l’occurrence avocat représentant l’Azerbaidjan dans l’affaire des Chartes d’amitié, a donné une interview à « Report News Agency », localisé à Bakou.

Voici ce qu’il déclare sur ses intentions et celles de son employeur :

« Nous avons obtenu l’abolition des »chartes d’amitié« signées entre plusieurs villes françaises et le régime séparatiste du Haut-Karabagh. Car ces chartes n’ont aucune valeur juridique. Nous pourrions obtenir que les préfectures poursuivent les mairies de leurs villes en justice et abrogent ces chartes. Nous ne reculerons pas de ce chemin, nous continuerons notre travail jusqu’à ce que la dernière charte soit abrogée. Jusqu’à présent, les décisions des préfectures administratives et des tribunaux nous ont été favorables sans exception. Nous avons rencontré de grands obstacles sur ce chemin. Des associations arméniennes opérant en France nous ont pris pour cible, ont écrit des remarques insultantes à mon bureau, et m’ont même menacé. Mais tout cela ne nous a pas fait peur. Car nous défendons la justice. Au contraire, tout cela a renforcé notre foi et nous a donné plus d’élan dans notre travail. »

Dans la foulée, Pardo évoque une pétition de 22 avocats adressée au gouvernement français sur le Karabagh : « Il y a une approche biaisée du conflit du Haut-Karabagh dans la société française. Apparemment, ils ont oublié l’histoire du Karabakh. Il faut même leur rappeler ce qu’est une occupation illégale. Ainsi, en plus des réalités politiques et diplomatiques, nous devions clarifier l’aspect juridique de la question. C’est dans cet esprit que les avocats ont décidé de signer une pétition, qui a eu beaucoup de succès. » Ah oui ?