Les Kurdes, dans la peur de vivre demain ce que les Arméniens ont vécu hier

Dans les régions kurdes, on dit qu’une malédiction pèse sur les enfants et petits-enfants. Ils payeraient aujourd’hui l’indifférence de leurs aïeux au génocide de 1915.

Bien des Kurdes vivant à l’est de la Turquie n’ont pas attendu que le président américain prononce enfin le « G word » pour connaitre ce qu’il s’est passé en 1915. Car, dans le pays kurde, on sait et on sait en détails : les récits des anciens se transmettent et racontent précisément ce que fut la violence des massacres afin d’« assécher les Arméniens », les « occire » ou encore « détruire leur filiation », selon les expressions kurdes traitant de ce génocide dont l’État turc nie toujours la réalité.

LA SUITE SUR LE LIEN PLUS BAS