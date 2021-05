La Slovénie soutient l’entrée de la Turquie dans l’U.E.

Le ministre slovène des Affaires étrangères, Anze Logar, s’est engagé le 4 mai à jouer un rôle constructif pour l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Mevlüt Çavuşoğlu, M. Logar a déclaré que la Slovénie encouragera le dialogue entre l’UE et la Turquie pendant son mandat de président du Conseil de l’Union européenne. Le Slovène veut aider Ankara à obtenir une modernisation de l’Union douanière et une libéralisation des visas pour les Turcs souhaitant venir en Europe. Rien que cela !

Il faut dire que la timing de ces belles promesses ne doit rien au hasard. En juillet, la Slovénie présidera le Conseil de l’Union européenne pour la deuxième fois. Ce soutien n’est sans doute pas qu’idéologique. Comme l’a précisé Çavuşoğlu, le volume des échanges commerciaux a atteint 2 milliards de dollars et il continue d’augmenter. A suivre.