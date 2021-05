Trois prisonniers de guerre arméniens libérés Il en reste environs 200 incarcérés ou dont on est sans nouvelle

Un avion transportant trois prisonniers de guerre arméniens, qui étaient retenus en captivité en Azerbaïdjan, a atterri mardi à l’aéroport Erebuni d’Erevan, a-t-on appris de sources gouvernementales.

« Grâce aux efforts des pays coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE et à la pression croissante de la communauté internationale, l’Azerbaïdjan a rendu trois prisonniers de guerre arméniens. Nous espérons que ce processus aura sa suite logique et une fin rapide », a déclaré à l’Arménie le bureau du vice-premier ministre intérimaire d’Arménie, Tigran Avinyan.

Lundi, une liste de 19 prisonniers de guerre et captifs arméniens, qui ont été brutalement torturés et assassinés par les forces azerbaïdjanaises, a été publiée par Artak Zeynalyan, un avocat représentant les familles des victimes devant la Cour européenne des droits de l’homme. Parmi les personnes tuées figurent 12 civils, dont quatre femmes.

Malgré une disposition claire de l’accord du 9 novembre, qui a mis fin aux actions militaires dans le Karabakh, prévoyant le retour de tous les captifs et prisonniers de guerre, plus de 200 Arméniens sont toujours en captivité en Azerbaïdjan. Le gouvernement arménien a déclaré qu’il avait restitué tous les captifs azerbaïdjanais dans les délais prévus par l’accord.

« Des preuves choquantes d’abus et de mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre et aux captifs arméniens, encouragés par le gouvernement azerbaïdjanais dirigé par Ilham Aliyev, ont été documentées à maintes reprises par des rapports consécutifs du médiateur des droits de l’homme, Arman Tatoyan », indique la déclaration du groupe, qui fait également référence aux rapports de Human Rights Watch publiés en décembre, 2020 et mars, détaillant les mauvais traitements illégaux infligés aux captifs arméniens.

Cette libération intervient alors que les pressions s’accentuent sur Bakou à ce sujet. Outre les entretiens entre les présidents Macron et Poutine qui avaient abordé la question dans la foulée des commémorations du 24 avril, hier François-Xavier Bellamy (chef de la délégation française du PPE), Loucas Fourlas (Chypre) et Andrey Kovatchev (Bulgarie), ont écrit une lettre à Charles Michel et Ursula von der Leyen, pour demander aux institutions européennes de peser de tout leur poids pour obtenir la libération des prisonniers de guerre arméniens toujours détenus par l’Azerbaïdjan, en vertu du respect pur et simple du droit international.

La lettre a été co-signée par plus de 120 députés, de tous les groupes politiques du Parlement européen. Un soutien transpartisan aussi massif sur une initiative de ce type est assez parlante quant à l’indignation que soulève l’incarcération par Bakou des soldats arméniens. Ce qui constitue non seulement une violation de l’accord du 9 novembre sur le cessez-le-feu, mais également un crime de guerre du point de vue de la législation internationale sur le sujet.