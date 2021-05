La compagnie aérienne russe Pobeda augmente ses vols vers l’Arménie

La compagnie aérienne russe Pobeda a annoncé qu’elle allait augmenter le nombre de ses vols vers l’Arménie.

Ainsi, la compagnie aérienne effectuera 4 vols vers l’Arménie à partir du 1er juin de cette année. En particulier, il y aura des vols de et vers Moscou à Gyumri tous les jeudis, de Sotchi à Gyumri et retour les samedis, de Krasnodar à Gyumri et retour les vendredis, et à partir du 2 juin, tous les dimanches en direction de - Minvody-Gyumri et retour chaque dimanche.