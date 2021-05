Réactions de la Turquie à la reconnaissance de Biden

Par Raffi Bedrossian *

Cette obsession de le nommer correctement comme génocide a provoqué le traumatisme de nombreuses générations d’Arméniens, incapables de dépasser 1915, dépensant d’énormes quantités d’énergie, de talents universitaires, historiques, politiques et de ressources au détriment d’activités plus productives pour la croissance de Arménie, Artsakh et diaspora. Le traumatisme des Arméniens est directement causé par une obsession similaire et plus obstinée de l’État turc de nier les vrais faits de 1915, dépensant non seulement d’énormes quantités d’énergie, de ressources universitaires et historiques en Turquie, mais aussi des centaines de millions de dollars dans des activités de lobbying. aux États-Unis, ainsi que le rachat de quelques universitaires étrangers pour faire progresser leur version négationniste de l’histoire. Le déni turc est causé par la paranoïa et la peur des 3R - reconnaissance, suivie de rétribution (compensation),à suivre par la restitution (de la terre).

Ce cercle vicieux entre la négation du génocide et la reconnaissance forcée du génocide, alimenté par la paranoïa et le traumatisme, ne pouvait être inversé qu’en entamant un dialogue entre Turcs et Arméniens, sur la base des réalités historiques de 1915, comme le préconisait feu Hrant Dink. Et le cercle vicieux ne pouvait prendre fin que si le Parlement turc reconnaissait les réalités historiques de 1915, au lieu des parlements d’États tiers.

Pendant quelques années, au milieu des années 2010, il y avait un aperçu de l’espoir qu’il pourrait y avoir quelques petits pas en Turquie vers l’histoire, au moins permettant la discussion. Le mot génocide n’était plus punissable et de nombreux livres reconnaissant le génocide ont été publiés ou traduits. Il y a eu des conférences et des talk-shows où les points de vue pro et anti-génocide ont été librement discutés. Les commémorations du 24 avril ont été autorisées dans de nombreuses villes, dont Istanbul, Ankara, Izmir et Diyarbakir. Les dirigeants ittihadistes, auteurs du génocide arménien, ont été condamnés. Des messages de condoléances pour « les pertes subies par les Arméniens pendant la Première Guerre mondiale » ont été proclamés par les dirigeants du gouvernement.

Certaines propriétés appartenant à des minorités illégalement expropriées dans le passé ont été restituées. La reconstruction de quelques églises arméniennes a été autorisée, y compris la plus grande de Diyarbakir - Église Surp Giragos. La restauration des ruines d’Ani a commencé avec la coopération d’experts en restauration historique d’Arménie. Parallèlement à ces étapes positives de démocratisation, des initiatives de réconciliation pacifique en faveur de la seule minorité importante restante, les Kurdes, ont été avancées.

Mais alors que s’est-il passé ? Toutes ces initiatives ont été abandonnées à partir de 2016. L’idéologie islamique a fusionné avec l’idéologie fasciste nationaliste, créant un régime vicieusement intolérant et dictatorial où seuls les Turcs sunnites, ou plutôt, les Turcs sunnites fidèles au parti au pouvoir sont autorisés à vivre et tous les autres sont devenus à peine citoyens de seconde classe tolérés. Des journalistes, des universitaires, des centaines de milliers de citoyens, des dirigeants politiques kurdes - en bref, quiconque remettait en cause l’autorité du parti au pouvoir, ont été limogés et emprisonnés. Même avant la déclaration de Biden, les commémorations du 24 avril étaient interdites.

Le bureau du président turc a organisé une conférence historique de trois jours sur les événements de 1915 à partir du 20 avril, au cours de laquelle plus de 25 universitaires turcs ont présenté des documents « prouvant » qu’il n’y avait pas eu de génocide, pas même de massacre. Il s’agissait simplement d’une réinstallation humanitaire des rebelles arméniens de la zone de guerre vers un endroit plus sûr en Syrie à l’intérieur du pays, afin de les empêcher de poignarder dans le dos l’armée turque. Et je n’arrêtais pas de crier sur mon écran d’ordinateur : « Et ma grand-mère enceinte expulsée de Bursa à Damas ? Était-elle une rebelle ? Était-elle dans la zone de guerre ?

J’ai écouté les neuf heures de la conférence, avec les articles au niveau et à la qualité des compositions du lycée, chaque présentateur se faisant concurrence pour surpasser les mensonges des autres, perroquetant leurs « faits de recherche dans les archives ». Il semble que toutes les versions négationnistes passées de l’histoire ont maintenant fusionné en un seul grand mensonge, se contredisant de manière irrationnelle. Les soi-disant experts ont fait valoir que rien ne s’était passé, que les Arméniens avaient massacré des millions de musulmans, que les Turcs venaient de se défendre, qu’il y avait eu des massacres des deux côtés, des massacres pires commis par les Allemands et les Russes sur d’autres fronts, les déportations n’étaient que pour les rebelles dans les zones de guerre, tous des intellectuels arméniens arrêtés le 24 avril 1915 sont revenus sains et saufs après la guerre, l’Etat a protégé les Arméniens mais les Kurdes ont attaqué les convois de déportation,les expulsions étaient militairement nécessaires et si nécessaire, l’État devrait recommencer, etc., etc.

L’une des principales conclusions était que « les preuves montrent que seuls 150 000 Arméniens sont morts, dont 50 000 étaient des volontaires décédés après avoir rejoint l’armée russe. Mais comme les historiens arméniens ajoutent toujours un zéro à leur nombre de morts, c’est ainsi que les Arméniens continuent de revendiquer 1,5 million de morts. Par rapport aux articles publiés dans le passé qui ont au moins admis certains massacres lors des déportations, cette conférence a produit des mensonges complètement risibles.

Après la déclaration de Biden, les vannes se sont ouvertes et tous les politiciens du parti au pouvoir ainsi que de l’opposition (à l’exception du HDP pro-kurde), chaque journaliste, chaque académicien, chaque animateur de talk-show ont attaqué Biden, les Américains, l’UE, l’Occident. , et bien sûr tous les Arméniens passés et présents. Le seul député arménien au Parlement, Garo Paylan, a été menacé du même sort que ce que Talat Pacha a fait aux Arméniens traîtres. Presque tous les talk-shows ont commencé par une commémoration reconnaissante et des prières pour le leader héroïque Talat Pacha. Il n’y a plus la moindre trace d’empathie pour les millions d’arméniens civils, de Grecs pontiques, d’Assyriens ou de Yezidis qui ont péri pendant quelques courtes années pendant la Première Guerre mondiale.

Le président Erdogan, après être resté silencieux pendant trois jours alors que les membres de son cabinet et les porte-parole présidentiels attaquaient violemment Biden, a annoncé que la déclaration de Biden était sans fondement et a ajouté : « Je parle sur la base de preuves, contrairement à Biden. Nous avons plus d’un million de documents liés aux événements de 1915 dans nos archives. Je me demande combien de documents les États-Unis possèdent. Ils n’en ont pas. Des gangs arméniens, qui comptaient au moins 150 000 à 300 000 personnes, ont perpétré des massacres sur le territoire turc. De plus, ils se sont associés aux forces russes pour lutter contre nous. Les autorités ottomanes n’ont pris que des précautions. La déclaration biaisée de Biden sur les événements de 1915 sera destructrice pour les relations américano-turques et la stabilité récemment établie dans le Caucase. Nous pensons que la déclaration de M. Biden était due à la pression de personnalités arméniennes radicales.

Les politiciens de l’opposition ont été beaucoup plus bruyants dans leurs protestations contre Biden et, en fait, ont poussé Erdogan à ne pas protester avec plus de force, « miaulant comme un chat au lieu de rugir comme un lion ».

Il semble que le déni turc est maintenant encore plus intensifié et atteint de nouveaux sommets. Ce qui est encore pire, c’est l’attitude des Kurdes. Ces dernières années, les intellectuels et les dirigeants politiques kurdes avaient facilement reconnu leur rôle dans le génocide arménien et leur traitement violent des Arméniens avant le génocide. Il y avait même une sculpture commémorative installée à Diyarbakir pour les victimes arméniennes et assyriennes de 1915. Malheureusement, la plupart de ces dirigeants politiques kurdes progressistes sont maintenant emprisonnés et il y a une nouvelle réalité inquiétante.

L’historien Dr. Taner Akcam vient de publier un nouveau livre en turc, intitulé Une histoire abrégée du génocide arménien . Un fait historique qu’il souligne est lié aux chefs tribaux kurdes qui régnaient sur les villages arméniens d’Anatolie orientale (Arménie occidentale), appelés « le droit de la première nuit ». Il est documenté que dans de nombreuses provinces, les chefs tribaux kurdes ont revendiqué le droit de violer les épouses arméniennes la nuit de noces, avant le mariage. C’est une réalité connue : en fait, je connais des familles arméniennes qui se sont échappées à la hâte de leur village à Istanbul pendant la nuit de noces afin d’éviter le viol de la jeune mariée arménienne. Cependant, certains intellectuels kurdes ont maintenant lancé une campagne de protestation contre Akcam, niant que les Kurdes aient jamais fait une telle chose dans le passé.

Il est tout à fait décevant et un pas de plus en arrière de voir les Kurdes rejoindre les Turcs dans leurs dénégations contre les faits historiques. Mais la vérité sort toujours à la fin, tôt ou tard, peu importe à quel point quelqu’un essaie de la cacher ou de l’arrêter.

* Raffi Bedrossian est un ingénieur civil et pianiste de concert, vivant à Toronto, au Canada. Il a fait don de concerts et de vente de CD à des projets d’infrastructure en Arménie et au Karabakh, auxquels il a également participé en tant qu’ingénieur. Il a aidé à organiser la reconstruction de l’église Sourp Giragos - Diyarbakir / Tigranakert. Il a donné le premier concert de piano dans l’église Sourp Giragos depuis 1915.